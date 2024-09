LECCE – Giudice sportivo, squalifiche per Dorgu e per il team manager Vino

Nelle decisioni del Giudice sportivo di Serie A, riguardanti le gare della terza giornata, è compreso, ovviamente, anche il nome di Patrick Dorgu.

Il laterale danese del Lecce è stato squalificato per una giornata in seguito al discusso cartellino rosso rimediato in chiusura di primo tempo nella partita di sabato contro il Cagliari. Pertanto, Dorgu sarà costretto a saltare la partita del 15 settembre in casa del Torino e ritornerà a disposizione di mister Luca Gotti per la partita casalinga del 22 (data ancora da confermare) contro il Parma.

Ma non è tutto: due giornate di squalifica anche per il team manager giallorosso Claudio Vino “Per avere, al 45′ del primo tempo, rivolto al direttore di gara un’espressione irriguardosa”.