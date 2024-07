LECCE – Il giorno di Pierret: “Sono un centrocampista polivalente, mi ispiro a Toni Kroos”

Prima presentazione ufficiale per il Lecce. Stamani in sala stampa è intervenuto Balthazar Pierret, centrocampista classe 2000 prelevato dai francesi del QRM con contratto sino a giugno 2027 e opzione per un altro anno successivo.

La presentazione del dt Pantaleo Corvino: “Ci siamo lasciati a fine stagione, provati dalla stanchezza per l’impresa compiuta, voi siete andati in vacanza, noi ancora non abbiamo potuto andarci. Siamo qui per presentare Pierret, un nostro obiettivo invernale che poi è rimasto tale. Non ci siamo mai fermati per continuare a lavorare e farci trovare pronti per la nuova stagione. È un classe 2000, con caratteristiche di centrocampista difensivo, un mediano che gioca dietro la linea della palla, dotato di buon gioco aereo e buona tecnica, mancino, uno dei migliori calciatori della seconda lega francese a fine anno”.

Pierret: “Ho scelto Lecce dopo aver discusso con Corvino, non è stato necessario molto per convincermi perché le ambizioni mie coincidono con quelle del club. Sono un calciatore polivalente, posso giocare in più posizioni a centrocampo, sia a due, sia a uno, ma giocherò dove mi verrà chiesto. Mi ispiro a Tony Kroos, ho seguito molto la Serie A concentrandomi sul Lecce. Non vedo l’ora di ricominciare. Ho scelto la maglia numero 65 perché corrisponde al numero del distretto di Parigi”.