LECCE – Giampaolo: “È stata una questione di qualità, i cambi li rifarei. Il guaio più grosso è perdere Gaspar”

“Questione di qualità”, cantavano i CCCP. Marco Giampaolo sottolinea la differenza di qualità tra Roma e Lecce per spiegare la debacle della sua squadra. Così il tecnico ai microfoni Sky.

“Se abbiamo avuto un atteggiamento diverso nei due tempi? Non credo sia stato problema di atteggiamento, è che la Roma ha più qualità, ci è stata superiore, quelle poche volte che siamo riusciti a ripartire lo abbiamo fatto in modo sporco, regalando il pallone agli avversari. C’è stata differenza tecnica, ci hanno dominato, non è stata questione di diverso atteggiamento, loro hanno grandi qualità con un signor giocatore come Paredes, ma noi ci abbiamo messo del nostro. I cambi nell’intervallo? Non riuscivamo a prenderli e a stare alti, è stata una scelta per rinforzarci lateralmente e ripartire, dato che davamo troppi riferimenti in mezzo. Evidentemente stavolta non hanno funzionato, ma li rifarei. La squadra era in difficoltà, Rafia avrebbe dovuto fare un certo tipo di lavoro, Rebic doveva correre troppo spesso dietro Mancini e non andava bene questa cosa. Ho preferito mettere esterni di ruolo e più forza in mezzo. Non ho bocciato chi ho cambiato nell’intervallo, mi è dispiaciuto toglierli ma è stata una scelta diversa. Il problema è l’infortunio di Gaspar: la sconfitta fa male e ci poteva stare, ma non ci possiamo permettere di perdere un altro calciatore dopo Gallo. Forse ha un problema al collaterale ma vedremo, questo è il guaio più grosso della serata. Dorgu? Per me deve giocare davanti e non cambiare sempre posizione, ma oggi ho dovuto fare di necessità virtù vista l’assenza di Gallo”.