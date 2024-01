LECCE – Già di ritorno i tre giallorossi impegnati in Coppa d’Africa

È finita alla fase dei gironi l’esperienza dei tre tesserati del Lecce impegnati in Coppa d’Africa.

Lo Zambia di Lameck Banda non è riuscito nell’impresa di fare punti col Marocco, quarto negli scorsi Mondiali in Qatar. Una rete di Ziyech al 37′ ha condannato lo Zambia alla sconfitta nella terza partita del girone F e all’eliminazione da terza classificata, non riuscendo a strappare la qualificazione nemmeno da ripescata. Per lo Zambia, due pareggi e una sconfitta in tre partite con due gol segnati e tre subiti. Banda ha giocato tutte e tre le partite, due delle quali da titolare.

Stessa sorte per la Tunisia di Hamza Rafia che ha inanellato due pareggi e una sconfitta nel gruppo E, vinto dal Mali davanti al Sudafrica e alla Namibia, qualificata come terza. Rafia ha giocato da titolare due partite su tre.

Nemmeno un minuto in campo, invece, per Ahmed Touba con l’Algeria. Due pareggi e una sconfitta hanno condannato la formazione maghrebina al quarto e ultimo posto del gruppo D, vinto dall’Angola davanti al Burkina Faso.

Banda, Rafia e Touba, pertanto, sono attesi di ritorno a Lecce nelle prossime ore. Starà allo staff giallorosso valutare se i tre sono già pronti per essere convocati – e, magari utilizzati – nella trasferta di Genova di domenica all’ora di pranzo.