LECCE – Gallo: “Teniamoci il pari contro ma sotto porta si deve essere più cattivi”

Felice di essere ritornato a disposizione e soddisfatto per il pareggio ma non per le occasioni sciupate. L’analisi di Antonino Gallo nel post Lecce-Bologna.

“Abbiamo fatto una gran partita, peccato che nel primo tempo non siamo riusciti a capitalizzare quelle occasioni che abbiamo creato. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Teniamoci la prestazione anche perché affrontavamo una squadra importante come il Bologna. Siamo un po’ rammaricati per le occasioni fallite, ne abbiamo parlato negli spogliatoi a fine partita. Quello che conta è però non aver perso. Le mie condizioni? Ora sto bene, ho recuperato del tutto dal problema che ho avuto. È stato difficile per uno come me restare fuori e guardare i compagni, ma ora sono felice di essere tornato e di stare bene, penso di averlo dimostrato. Dorgu? Non si può dir di no al Manchester United. Sala? Lo conoscevo ai tempi del Palermo, è un buon calciatore e si è inserito bene nel gruppo”.