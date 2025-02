PROMOZIONE/B – C.D. Otranto frena il Taurisano, Terre di Acaya e Roca è a un solo punto: i tabellini

Promozione pugliese girone B 2024/25, i tabellini della giornata 22.

TAURISANO-OTRANTO 0-0

TAURISANO: Rollo, Angelilni, Solidoro, Sansò, Cavalieri, Pasca, Bruè (20′ st Mingiano), Quarta, Delgado (29′ st Perdicchia), Castrì (37′ st Mele), Giannotti. All. Manco.

OTRANTO: Caroppo, Togora, Vigliotti, Negro, Beron, Conte, Martin, Valentini, Tourè (30′ st Marzo), Pietrangelo, Piccinno (22′ st Taveri). All. Mazzeo.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

(US Città di Otranto) – Il Città di Otranto mette paura alla capolista Taurisano e riparte da un ottimo pari in trasferta. Punto che probabilmente sta un po’ stretto alla compagine biancazzurra allenata da Vincenzo Mazzeo quello maturato al “Via del Mare” di Matino, impianto nel quale il match clou del girone B di Promozione pugliese è andato in scena: 0-0 il finale, al termine di una gara che ha divertito il numeroso pubblico presente sugli spalti. Privo di Sall infortunato e con Liquori in panchina per onore di firma, Mazzeo si affida in avanti a Tourè e Lautaro Martin, ben assistiti da Piccinno. La partita parte subito su buoni livelli, tra buoni fraseggi e intensità costante nella aggressione dell’avversario. Nei viene fuori una contesa combattuta ma corretta, ricca di contrasti e con le due squadre impegnate a proporre gioco. Al 16’, spunto di Brue sulla destra e palla a centro dell’area di rigore, la girata al volo di Delgado finisce alta sulla traversa. L’Otranto si rende pericoloso in chiusura di frazione: corre il 44’e Rollo respinge in bello stile una conclusione dal limite, sulla ribattuta dal cuore dell’area è provvidenziale la respinta di un difensore. La partita sale di giri nella ripresa. Reduce dalle fatiche di Coppa Italia, il Taurisano fatica a tenere i rtitmi dei primi 45’di gioco. È di marca granata, però, l’azione che apre il secondo tempo: Delgado scarta il cioccolatino di Sansò ma sparacchia alto da ottima posizione. Passato lo spavento, gli ospiti prendono campo. Al 15’, Togorà, migliore tra i 22 in campo, lavora la palla sulla destra e mette palla in mezzo, pronta la girata di Tourè ed efficace la risposta di Rollo che manda in angolo. Sugli sviluppi del corner il colpo di testa di Beron è salvato sulla linea da un difensore. Spingono convinti i biancazzurri: Lautaro Martin impegna di destro Rollo e sul proseguo dell’azione il sinistro pericoloso di Valentini è deviato in corner da un avversario. Il Taurisano si fa vedere con un colpo di testa del neo entrato Mingiano, attentoCaroppo nella respinta. Il finale di partita eleva Rollo, estremo difensore di casa, ad assoluto protagonista. Al 40’, Taveri lascia partire un destro dal limite che il numero uno respinge dimostrando poi reattività nel bloccare palla sulla ribattuta di Lautaro. Sansò cerca la conclusione velenosa dalla distanza, Caroppo non si lascia sorprendere. Ma l’intervento salva risultato è ancora di Rollo, strepitoso in pieno recupero sull’esterno sinistro dai 20 metri di Vigliotti destinato sotto l’incrocio dei pali. Con il punto conquistato, l’Otranto sale a quota 46 punti in classifica. Domenica prossima altra trasferta impegnativa, coi biancazzurri che rendono visita al Locorotondo.

—

CAROVIGNO-COPERTINO 2-1

RETI: 36′ pt Mazzotta (CO), 14′ st Diwouta (CA), 43′ st Perrone (CA)

CAROVIGNO: Lamarina, Albano (18′ st Greco), Leo (23′ st Marino), Lanzollotti T. (35′ st Sescu), Perrone A., Talò, Kaba, Odone, Diwouta (42′ st Lanzillotti G.), Turco F. (14′ st Turco M.), Perrone M. All. Franco.

COPERTINO: Margiotta, Brindisino, Della Bona (18′ st Pinto), Franco, Gallucci, Conte, Fontanella, Mazzotta (14′ st Taurino), Almeyra (23′ st Durante), Nestola, Ciccarese. All. Caragiuli.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

V. MATINO-A. TOMA MAGLIE 1-1

RETI: 14′ pt Villani (VM), 21′ pt Fernandez (TM)

V. MATINO: Strafella, Suppressa, Monteleone (30′ st Maraschio), De Vito, Maruccia, Perrone, Elia (20′ st Scupola), Giannuzzi, Nestola (15′ st Massaro), Pirretti, Villani. All. Cimarelli.

A. TOMA MAGLIE: Colapietro, Castellaneta, Urso (30′ st Mancarella), Gningue, Galvez, Tecci, Dorini (28′ st Amato), Diaz (15′ st Duarte), Tabares, Fernandez, Mossolini (23′ st Ongania). All. Salvadore.

ARBITRO: Quaranta di Lecce.

—

LEVERANO-MESAGNE 2-1

RETI: 45′ pt Vantaggiato (M), 3′ st De Carlo (L), 37′ st Pasculli (L)

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, Franco, Gubello, Pasculli, Pinto (3′ st Quarta), Spedicato, Palazzo, De Carlo (41′ st Soriano), De Luca. All. Pedone.

MESAGNE: Sestino, Armenia (32′ st Grande), Pisani (20′ st Versienti), Orfano, Cohen, Petracca, Manta (15′ st Lazzoi), Politi (41′ st Petitti), Vantaggiato (1′ st Keita), Sozzo, X. All. Di Serio.

ARBITRO: Dileo di Barletta.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-TRICASE 2-0

RETI: 3′ pt rig. Trovè, 42′ st Pasca

TERRE DI ACAYA E ROCA (f.i.): Sindaco, Trovè, Pellè, Murrone, Plevi, Vizzino, Bolognese, De Giorgi, Pasca, Franco, Cisternino. All. Greco.

TRICASE (f.i.): De Donno, Giannuzzi, Zocco, Giannelli, Puzzovio, Esposito, Cantellanos, Maglie, Calabrese, Vatavu, Buttera. All. Turco.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

TREPUZZI-V. LOCOROTONDO 3-1

RETI: 18′ pt Pentassuglia (L), 25′ pt Mbappè (T), 20′ st e 42′ st Cavaliere (T)

TREPUZZI (f.i.): Centonze, Fracella, Diallo, Renna, Donno, De Mitri, Riezzo, Daf, Alemanni, Mbappè, Cavaliere. All. De Nitto.

V. LOCOROTONDO (f.i.): Leuci, Lacirignola, Colucci, Prete, Convertini, Natale, Neglia, Pentassuglia, Caruso, Roamazzo, Salvi. All. Calabretto.

ARBITRO: Reale di Lecce.

—

SAVA-VEGLIE 1-0

RETI: 40′ pt Scarci

SAVA: Maraglino, Lomartire, Gallù, Dieme (14′ st Motti), Danese, Di Maggio, Riezzo (26′ st De Pascalis), Narducci, Scarci (45′ st Fina), Malagnino, Sibilla (35′ st Tatullo). All. Colluto.

VEGLIE: Mele, Ligori, Quarta S., Cherif (10′ st Stefanizzi), Ribezzi, Del Monte, Quarta F., Sardelli (15′ st Musardo), Fonte, Fatty, Corallo. All. Maci.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

—

R. PUTIGNANO-GROTTAGLIE 0-2

RETI: 10′ pt e 17′ st Camassa

R. PUTIGNANO (f.i:): Laterza, Vinella, Sportelli, Casulli, Daugenti, Muolo, Amendolagine, Laera, Nitti, Labarile, Di Coslla. All. Palazzo.

GROTTAGLIE (f.i.): Sy, Magno, Dunat, Fioravante, Orlando, Donia, Malundi, Motolese, Galeone, Duarte, Camassa. All. Gamarro.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

CRISPIANO-R. REFUGEES 1-3

RETI: 7′ pt Gueye (R), 36′ pt Papa (C), 23′ st Ntoya (R), 48′ st Lupo (R)

CRISPIANO: Annicchiarico, D’Angelo, Papa, Paciulli, Leggieri, Magli, Cissè (12′ st Nasole), Galiani (12′ st De BArtolomeo, 27′ st Palumbo), Del Sole (44′ st Sale), Marini, Conte (41′ st Amati). All. Paradisi.

R. REFUGEES: Diop, Gueye, Lorenzo, Oudreaogo, Ndiaye, Diop, Ndom, Gueye, Niang (13′ st Thiam), Dieng (4′ st Ntoya), Ndoye (40′ st Lupo). All. Niang.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.