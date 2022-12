LECCE – Falcone è già a Coverciano. A breve lo raggiungeranno i tre suoi compagni

Wladimiro Falcone è già a Coverciano per rispondere alla chiamata del Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, che ha selezionato il portiere giallorosso per uno stage di tre giorni in maglia azzurra.

Oggi è sbarcato nel centro federale fiorentino il primo gruppo di calciatori, tra cui lo stesso Falcone, che parteciperà a entrambi i gruppi di lavoro. Tra domani pomeriggio e giovedì, poi, a Coverciano arriveranno i suoi tre compagni Antonino Gallo, Federico Baschirotto e Lorenzo Colombo.

La finalità di questa tre giorni di lavoro è quella di agevolare la transizione dalle nazionali giovanili alla nazionale maggiore e ampliare la base di calciatori selezionabili.

Intanto il Lecce si è ritrovato oggi all’Acaya dopo un breve periodo di riposo concesso dal tecnico Marco Baroni ai suoi calciatori. Si sono allenati a parte Bistrovic, Dermaku e Helgason che, nei giorni scorsi, ha subito un tramua distorsivo al ginocchio destro, senza lesioni legamentose. Domattina è previsto l’incontro di Assan Ceesay con la stampa. La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio all’Acaya.