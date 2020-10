LECCE – Falco, ansia e “mal di pancia” legati al mercato?

Dopo i casi (al momento, risolti) Mancosu e Tachtsidis, eccone uno nuovo. Filippo Falco lamenterebbe qualche “mal di pancia” legato a vicende di mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Puglia, il mancino di Pulsano, che ha saltato gli ultimi tre allenamenti per via di una leggera indisposizione (“un raffreddore”, ha dichiarato Corini nei giorni scorsi), ha presentato alla società un certificato medico con una prognosi di 15 giorni per uno stato ansioso.

Il malumore potrebbe derivare dal fatto che, in estate, il suo passaggio al Crotone in Serie A sia saltato. A questo, sempre secondo riporta la Gazzetta, si aggiungerebbe anche una importante offerta giuntagli dagli Emirati Arabi e nessun frutto avrebbe portato l’offerto di ritocco in rialzo dell’ingaggio, di 50 mila euro annui in più rispetto ai 250mila fissati per la stagione in corso, presentatagli dal dt Pantaleo Corvino, senza, inoltre, alcun riferimento al prolungamento contrattuale.

Ad oggi, Falco ha giocato per intero solo una partita su cinque, quella di Brescia, rimanendo in campo per 79′ contro la Cremonese. A ciò si aggiungono i 45′ disputati nel match di Tim Cup contro la Feralpisalò.