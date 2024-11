LECCE – Dorgu: “Spero di segnarne tanti altri”. Gallo: “Non dobbiamo giocare con paura ma con personalità e qualità”

Patrick Dorgu, ancora una volta, è stato decisivo a favore del Lecce, segnando la sua terza rete stagionale con un piattone chirurgico al 70′ minuto, su assist straordinario di Antonino Gallo.

Dorgu: “Il gol? Spero solo di aiutare la squadra, di certo sono contento ma pensiamo partita dopo partita e a fare più punti possibile. Spero ne arrivino ancora molti. In allenamento segno tanto, ora spero di segnarne ancora tanti in campionato“.

Gallo: “Nel primo tempo abbiamo fatto molta fatica, non riuscivamo a giocare. nella ripresa con l’inserimento di Jean ho spinto di più, abbiamo sfruttato l’occasione ma il Venezia è stato molto sfortunato, se faceva gol per noi sarebbe stato molto difficile. A fine primo tempo ci siam guardati in faccia dicendoci che non potevamo giocare con la paura, ma con personalità e qualità, poi se sarebbe venuto il risultato tanto meglio. Non possiamo giocare con la paura addosso. Con la Juve sarà una partita molto difficile, questo tipo di partite vanno giocate con la giusta mentalità”.

(Danz)