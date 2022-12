LECCE – Doppia sessione di lavoro all’Acaya. Fissati due allenamenti congiunti per il mese di dicembre

Prosegue il periodo di ricondizionamento per il Lecce dopo la pausa di due settimane a causa della concomitanza dei Mondiali di calcio in Qatar. Oggi la squadra ha svolto una doppia sessione di lavoro. Al mattino, i giallorossi hanno svolto una seduta di lavoro tecnico-tattico sul campo. Dopo pranzo, poi, i calciatori hanno effettuato la seconda sessione giornaliera col solo Dermaku a lavorare a parte, come sta facendo da martedì scorso per recuperare dall’infortunio che lo ha costretto a lasciare anzitempo la gara di Udine.

Per domani è prevista una singola sessione di lavoro all’Acaya.

Intanto, sono state rese note le date e gli avversari che il Lecce affronterà, nei prossimi giorni, in amichevole. La prima si giocherà sabato 10 alle ore 10 contro la Primavera di Federico Coppitelli, sul green del Deghi Center. La seconda, è in programma per mercoledì 14 contro la Soccer Dream Parabita, squadra di Seconda Categoria, all’Heffort Sport Village, con orario da stabilire.