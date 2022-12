BOXE – Il Salento ospita i Campionati italiani: in arrivo 400 atleti da tutto lo Stivale

Il Salento si appresta ad ospitare i Campionati italiani Elite di pugilato, in programma da domani, 3 dicembre, sino a giovedì 8. L’evento è organizzato dalla Fpi in collaborazione con l’asd Beboxe Pugilistica Copertinese (presieduta da Barbara Marzo e diretta dal maestro Francesco Stifani), dalla Boxe Terra d’Otranto di Matino (presieduta da Davide Margarito e diretta dal maestro Salvatore Carafa) col Comitato regionale Puglia e Basilicata della Fpi.

Il raduno degli atleti (salvo quelli che gareggeranno nella categoria 45/48 kg che si presenteranno il 6 dicembre) comincerà dal pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, presso il Bellavista Club-Caroli Hotels di Gallipoli. Dopo le operazioni di accredito, si effettuerà il sorteggio che prevederà due teste di serie per le categorie di peso sino ad otto iscritti e quattro teste di serie per le categorie con oltre otto iscritti.

La sede degli incontri sarà il Pala Ozan “Tiziano Manni” di Ugento, in cui affluiranno i circa 400 atleti, provenienti da tutto lo Stivale. L’evento è patrocinato dal Comune di Ugento. Tutti gli incontri saranno visibili in streaming sul sito ufficiale della federazione (www.fpi.it), mentre le finali andranno in onda in diretta su Raisport.