LECCE – Doppia amichevole a Folgaria: Corfitzen, Dorgu e Rodriguez in evidenza. Test-match anche per la Primavera

Doppio test amichevole ieri per il Lecce di Roberto D’Aversa. Al mattino, i giallorossi sono stati impegnati nell’amichevole contro il Riva del Garda, finita 10-0. Grandi protagonisti sono stati Jeppe Corfitzen (nella foto ©Coribello/SalentoSport), attaccante della Primavera, autore di una tripletta; Patrick Dorgu, esterno difensivo, e Medon Berisha, esterno difensivo e mezzala, tutti aggregati alla prima squadra, autori di una doppietta a testa. Le altre reti sono state siglate da Helgason (1), Lemmens (1), Listkowski (1).

Nel pomeriggio, altro test contro il Rovereto, terminato 11-1. Sugli scudi Di Francesco e Rodriguez, a segno due volte a testa; poi, oltre a un’autorete, gli altri gol sono stati messi a segno da Burnete, Blin, Almqvist, Romagnoli, McJannet e Banda.

Il Lecce si è schierato così: Bleve, Venuti (15′ pt Samek), Romagnoli, Pongracic (15′ pt Pascalau), Gallo (15′ pt Lemmens), Gonzalez (15′ pt McJannet), Hjulmand (1′ st Rafia), Blin (15′ pt Vulturar), Almqvist (1′ st Maleh), Rodriguez (1′ st Banda), Di Francesco (15′ pt Burnete). A disposizione: Brancolini, Bjorkengren, Corfitzen.

La mini classifica marcatori del ritiro di Folgaria vede in testa Corfitzen con cinque reti; a seguire, con quattro, Rodriguez e Berisha; poi Di Francesco e Dorgu con tre; Maleh, Ceesay, Listkowski, Burnete con due; Helgason, Strefezza, Blin, Almqvist, Romagnoli, Lemmens, McJannet e Banda con una.

Assente Persson, in permesso, in serata ha raggiunto i compagni in ritiro anche Valentin Gendrey, anticipando di un giorno il rientro. Hanno lavorato a parte Baschirotto, Ceesay, Strefezza e Dermaku.

Amichevole anche per la Primavera a Cotronei: i ragazzi di Federico Coppitelli hanno battuto la Rappresentativa Sila Regia per 18-0 con gol di Davis (1), Bruhn (5), Sangiorgio (3), Milli (2), Uskok (1), Nikko (1), Gueddar (1), Dell’Acqua (1), Kodor (3).

I lupetti si sono schierati così: Herceg (30′ pt Leone, 15′ st De Lucci), Munoz (45′ pt Nikko), Russo (45′ pt Casalounge), Borgo (45′ pt Gueye), Davis (45′ pt Jaksic), Zivanovic (45′ pt Dell’Acqua, 20′ st Pacia), Minerva (45′ pt Gueddar), Hegedus (45′ pt Uskok, 20′ st De Jesus), Bruhn (45′ st Kodor), Daka (45′ pt Milli), De Vito (45′ pt Sangiorgio). All. Coppitelli.