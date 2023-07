SERIE D/H – I primi movimenti di mercato di Casarano, Nardò, Gallipoli, Martina e Fasano

Fervono i lavori di costruzione delle rose per il prossimo torneo di Serie D girone H 2023-24.

Il Casarano, dopo aver ufficializzato mister Giuseppe Laterza, negli ultimi giorni ha comunicato il rinnovo con l’attaccante Nicola Citro, sei centri nella scorsa annata; nuovi arrivi quelli di Rafael Munoz, difensore spagnolo classe 1994, nella scorsa stagione in forza alla Cavese; di Mauro Ezequiel Cerutti, centrocampista argentino del 1994, proveniente da una stagione a Martina; dal Nardò arriva Eneo Gjonaj, attaccante d’origine albanese classe 1995; confermato, infine, Antonio Guastamacchia, difensore centrale natuvo di Terlizzi, classe 1995.

In casa Nardò, dopo la rinuncia alla Serie C per l’impossibilità di completare, in tempo, i lavori allo stadio di casa; le conferme di una parte dello zoccolo duro della scorsa stagione, come i vari Lanzolla, Urquiza, Addae, Guadalupi, Ciracì, Dambros e Ferreira, e l’ufficializzazione del difensore centrale Mattia Gennari, negli ultimi giorni sono stati resi noti gli ingaggi degli attaccanti Simone D’Anna e Gaetano Dammacco. Saluta l’ex capitano Giacomo Mengoli che, dopo quattro anni in granata, passa al Lamezia Terme.

Il neopromosso Città di Gallipoli, dopo aver formalizzato l’iscrizione al prossimo torneo di Serie D, conquistato attraverso l’impervia strada dei playoff nazionali, ha comunicato di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Davide Boellis.

Il Martina del riconfermato mister Massimo Pizzulli ha, sinora, ingaggiato: Claudio Maffei, attaccante ex Bitonto classe 1999; riconfermato la bandiera Cristiano Ancora, che, per il quarto anno consecutivo, indosserà la casacca biancazzurra; riconfermato il portiere Antonio Figliola, classe 1999; ingaggiato il difensore centrale Enrico Silletti, ex Bitonto, classe 1997; ingaggiato il centrocampista Giuseppe Sicurella, classe 1994, ex giovanili Lecce; riconfermato l’esterno d’attacco Nicola Pinto, classe 2000, ex Massafra e Castellaneta; riconfermato il terzino Angelo Mancini, classe 2003; riconfermato il difensore centrale Alex Dieng, francese classe 2002; riconfermato il centrocampista Aboubacar Langone, mezzala di origini ivoriane, classe 2000; ingaggiato il difensore centrale ex Casarano Gianmarco Rizzo, classe 1994. ingaggiato il centrocampista classe 1992 Sandro Baglione, atleta di grande esperienza, nell’ultima stagione alla Sancataldese; riconfermato, infine, il terzino Vilson Nikolli, classe 2004.

Grandi manovre anche a Fasano. Il nuovo allenatore sarà mister Luca Tiozzo che eredita la panchina di mister Ivan Tisci. Riconfermato Ignazio Battista, attaccante classe 1997; ritorna in biancazzurro Facundo Ganci, centrocampista argentino proveniente dall’Altamura; riconfermato il portiere Francesco Losavio, classe 2001; ingaggiato Francesco Illuzzi, poprtiere classe 2004, ex giovanili Lecce; ingaggiato l’esterno argentino Lucas Marcelo Idoyaga, classe 1998, reduce dall’esperienza nella Nuova Igea; riconfermato il difensore Giancarlo Aprile, classe 1999; ingaggiato l’attaccante argentino Santiago Matias Dorato, classe 1988; riconfermato il terzino under Samuele Manfredi, classe 2005; riconfermato, infine, Giancarlo Bianchini, centrocampista argentino classe 1997.