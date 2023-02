LECCE – Divieto di trasferta per i residenti nel Leccese, la nota del club giallorosso

Sul divieto di trasferta per i residenti in provincia di Lecce in occasione di Inter-Lecce di domenica prossima, interviene la società giallorossa con questa nota ufficiale.

“L’U.S. Lecce esprime il proprio rammarico per il provvedimento assunto dal Prefetto di Milano, che ha determinato il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Inter – Lecce ai residenti di Lecce e provincia.



La società giallorossa, al fine di tutelare i propri tifosi, compresi coloro i quali hanno da tempo provveduto ad organizzare la “trasferta” sopportandone i relativi costi (i 4.361 posti del settore ospiti risultano tutti venduti da svariati giorni), si è attivata nei limiti consentiti dalla normativa vigente, interpellando Istituzioni e Autorità competenti. Tanto al fine di poter individuare delle misure idonee che possano contemperare le finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e, al tempo stesso, il legittimo affidamento di chi da svariate settimane è stato messo nella possibilità di acquistare i titoli di accesso e pianificare la trasferta“.