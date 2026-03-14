LECCE – Di Francesco su Banda: “Solo tanta paura”. Sulla gara: “Grande prova ma pagate ingenuità fatali”

Nonostante la sconfitta maturata nella ripresa, Eusebio Di Francesco si presenta ai microfoni di DAZN con la consapevolezza di chi ha visto il suo Lecce giocare, per lunghi tratti, la miglior partita della stagione. C’è rammarico per il risultato, ma anche la certezza di una crescita tattica e tecnica costante.

SOSPIRO DI SOLLIEVO PER BANDA – La preoccupazione principale riguarda Lameck Banda, uscito in barella tra lo spavento generale. Il tecnico rassicura tutti: “Si era preoccupato molto per la botta presa al petto destro, è stato un colpo forte e non si è reso conto subito della gravità, ha avuto paura. Sembra però che la situazione si stia risolvendo nel migliore dei modi”.

PRIMO TEMPO DA INCORNICIARE – Il tecnico esalta la prima frazione dei suoi, chiusa meritatamente in vantaggio: “Abbiamo fatto un grande primo tempo per disciplina e palleggio. Rispetto a prima siamo meno ‘sporchi’ tecnicamente, stiamo crescendo nella consapevolezza tattica. Siamo rimasti alti, abbiamo pressato con coraggio e interpretato la gara nel modo giusto”.

PESO DEGLI INFORTUNI E LETTURE SBAGLIATE – La chiave della rimonta del Napoli risiede, secondo DiFra, in alcuni episodi precisi e nella perdita di fisicità a centrocampo: “L’infortunio di Coulibaly ci ha tolto pressione e fisicità in mezzo al campo. Lui sta interpretando al meglio il ruolo di trequartista, è duttile e la sua uscita ci ha penalizzato”. Sulle reti subite, l’allenatore è schietto: “Il gol dell’1-1 è stato un’ingenuità, una palla leggibile dove dovevamo fare una chiusura interna a sinistra. Contro queste squadre certe disattenzioni le paghi profumatamente. Il pareggio immediato ha girato l’inerzia della partita dalla loro parte, ma restano tanti aspetti positivi“.

FIDUCIA PER IL FUTURO – Nonostante il calo nella ripresa, Di Francesco guarda avanti con ottimismo in vista della trasferta di Roma: “Quando giochi con questo atteggiamento in casa delle grandi, i risultati arrivano. Gandelman è entrato bene ma non è ancora al meglio della condizione. Dobbiamo ripartire dallo spirito del primo tempo: questa identità ci porterà lontano“.

Sulle condizioni di Banda, arriva la nota della società che comunica che il calciatore è stato ricoverato al “Cardarelli” di Napoli dove rimarrà sotto osservazione.