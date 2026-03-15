foto: L. Bandaph: Coribello/Salentosport
LECCE – La notizia più bella: Lameck Banda è stato dimesso dall’ospedale di Napoli
Arrivano buonissime notizie dall’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove ieri sera era stato ricoverato il calciatore del Lecce, Lameck Banda, per accertamenti sanitari in seguito al malore c accusato negli ultimi minuti di Napoli-Lecce.
L’esterno zambiano, secondo quanto fa sapere il club di via Costadura, “è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo“. È questa la notizia più bella che si attendeva dopo la grande paura di ieri.
Banda ora può tornare a casa a riposare in vista della ripresa degli allenamenti di martedì pomeriggio all’Acaya. Sempre martedì saranno valutate le condizioni fisiche di Lassana Coulibaly, uscito nell’intervallo per un fastidio muscolare.