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foto: L. Banda
ph: Coribello/Salentosport

LECCE – La notizia più bella: Lameck Banda è stato dimesso dall’ospedale di Napoli

IN PRIMO PIANO LECCE NEWS SERIE A Dom. 15 Mar. 2026, 09:30

Arrivano buonissime notizie dall’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove ieri sera era stato ricoverato il calciatore del Lecce, Lameck Banda, per accertamenti sanitari in seguito al malore c accusato negli ultimi minuti di Napoli-Lecce.

L’esterno zambiano, secondo quanto fa sapere il club di via Costadura, “è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo. È questa la notizia più bella che si attendeva dopo la grande paura di ieri.

Banda ora può tornare a casa a riposare in vista della ripresa degli allenamenti di martedì pomeriggio all’Acaya. Sempre martedì saranno valutate le condizioni fisiche di Lassana Coulibaly, uscito nell’intervallo per un fastidio muscolare.

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