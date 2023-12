LECCE – D’Aversa, ufficializzata la squalifica. Petardi, ennesima multa: il Giudice sportivo

È scattata l’automatica squalifica per mister Roberto D’Aversa dopo l’ammonizione inflittagli per proteste durante Lecce-Frosinone. Il tecnico giallorosso, pertanto, non sarà in panchina a San Siro, sabato prossimo, per la sfida contro l’Inter. In sua vece ci sarà il suo secondo, Andrea Tarozzi.

Puntuale l’ammenda per petardi e fumogeni inflitta all‘Us Lecce per fatti causati da alcuni suoi tifosi. Dopo Lecce-Frosinone, il Giudice sportivo ha inflitto altri quattromila euro di multa “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi e tre fumogeni (…)”. Il totale aggiornato dei soldi, versati dalla società nelle casse della Lega, a causa di petardi e fumogeni, sale a 74mila euro. Continuiamo a ripetere: a chi giova tutto questo? Mistero.

Le altre sanzioni: 5mila euro al Frosinone; tremila alla Roma; 1.500 euro a Bologna e Napoli.

Calciatori: due giornate (con ammenda di 5mila euro) per Manuel Lazzari (Lazio); una giornata per Martin Payero (Udinese), Raoul Bellanova (Torino), Giulio Maggiore (Salernitana), Caleb Okoli (Frosinone).

Allenatori: Una giornata per Roberto D’Aversa (Lecce); ammenda di 10mila euro e diffida per Massimiliano Allegri (Juventus).