LECCE – D’Aversa: “Serve equilibrio, dovremo a fare un miracolo per salvarci all’ultima giornata”

Rende onore al merito mister Roberto D’Aversa nelle dichiarazioni post Lecce-Napoli rilasciate in sala stampa e a Dazn.

“Il Napoli ha dimostrato di avere più determinazione della mia squadra, scendendo in campo con tanta voglia fin dal primo minuto e di volere il risultato a tutti i costi. Abbiamo avuto delle occasioni per segnare, solo che noi, a differenza del Napoli, non ci siamo riusciti, perché non siamo stati bravi ad aggredire i palloni che passavano in area avversaria. Parlare del possesso palla è inutile, dobbiamo stare zitti e pensare alla prossima partita. Abbiamo avuto difficoltà nelle ripartenze che possono dipendere dalle caratteristiche di chi sta in campo e spesso abbiamo giocato la palla in orizzontale invece che cercare la verticalizzazione, regalandola ai nostri avversari. Sono rammaricato perché il loro raddoppio è nato da un nostro contropiede e così poi diventa difficile recuperare la partita. Ci manca la malizia e l’esperienza si acquisisce solo col tempo. Krstovic va servito di più e meglio. Gli esterni affaticati? In questo momento stanno giocando tanto e non ho la possibilità di farli riposare. Con le tre partite di fila puà venir meno la lucidità e poi non dimentichiamo che avevamo davanti una squadra molto forte. Eravamo partiti bene, poi siamo andati in svantaggio da una palla inattiva e il secondo gol è nato da un’azione nella quale avevamo il possesso. Il punteggio è pesante per quello che si è visto in campo ma vuol dire che lo abbiamo meritato. Dobbiamo conservare equilibrio, sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male, e pensare che dovremo fare un vero e proprio miracolo per salvarci all’ultima giornata. Ai ragazzi ho detto di rialzare la testa, ora analizzeremo gli errori, ognuno può e deve dare di più. Archiviamo la partita e azzeriamo tutto senza perdere certezze. Non pensiamo ora che col Sassuolo sarà una partita semplice, loro hanno battuto Juve e Inter e quindi ci attende una gara difficile come tutte”.