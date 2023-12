LECCE – D’Aversa: “Risultato meritato, i tifosi ci hanno spinto. Inter? Si sogna per queste partite…”

Roberto D’Aversa, in sala stampa, distribuisce elogi per i suoi ragazzi, tornati a vincere dopo quasi tre mesi.

“Questa vittoria dà importanza a quella serie di pareggi di fila. Abbiamo vinto davanti ai nostri tifosi, dimostrando di voler vincere a tutti i costi e il risultato è meritato, come si legge dai numeri dei tiri in porta. Ho deciso di accentrare Strefezza che così può sfruttare meglio le sue caratteristiche con Oudin e Banda, oggi strepitoso in fascia. Non era un esperimento, Strefezza sa calciare con entrambi i piedi e partendo dal centro sfrutta meglio le sue caratteristiche. Non si vince col modulo ma con l’interpretazione. I ragazzi sono stati spinti dal pubblico sino alla fine, la condizione c’è e l’abbiamo dimostrato. Sono strati bene sia Sansone, sia Krstovic, sia Kaba. Il Frosinone ha fatto una brutta gara per merito nostro. Gli scenari però non cambiano, dobbiamo pensare solo alla salvezza, non al di là. Abbiamo 20 punti e abbiamo battuto la sorpresa del campionato, siamo, insieme a loro, le squadre più giovani e gli errori ci stanno, ma noi abbiamo calciatori di proprietà e prodotti del settore giovanile. Stiamo facendo qualcosa d’importante, oggi anche senza Almqvist e Gonzalez, lavoriamo per ottenere il prima possibile. La quota salvezza quest’anno è più alta, direi attorno ai 38 o 40 punti. Dobbiamo ragionare come facevamo quando ne avevamo undici in cinque gare. Nessun giro di boa, ora pensiamo a cercare un risultato positivo con la più forte del campionato, l’Inter. Si sogna e si vive per queste partite che sono un’opportunità“.