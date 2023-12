CD GALLIPOLI – Munoz in extremis, il ‘Gallo’ esulta ad Angri

Partita al cardiopalma quella andata in scena al Pasquale Novi di Angri: nell’anticipo della 16° giornata di Serie D è il Gallipoli di Cavallaro ad uscirne vincitore con una prestazione di carattere, coraggio, volontà e sacrificio, gettando il cuore oltre l’ostacolo e portando a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Parlando delle scelte tecniche, il mister giallorosso ripropone il suo 3-5-2 schierato contro l’Altamura. In porta confermato Dima, autore di un’ottima prestazione al Comunale di Ugento; difesa a tre formata da Trinchera, capitan Scialpi (alla terza consecutiva in questo ruolo per lui inedito) e Demoleon. Corsie esterne presidiate da Bianco e da Trinchera, mentre a completare il centrocampo sono Donnarumma, Pissas e Miggiano. Tandem d’attacco di qualità e fisicità, composto infine da Munoz e Kapnidis.

Prima frazione di gara in cui è l’Angri a partire in quarta, spinto soprattutto dalla sua calorosa tifoseria; il Gallipoli, invece, tende ad essere più guardingo a causa anche del vento a sfavore. Da segnalare dopo 7 minuti un’occasione per Longo di testa, con il pallone che esce fuori di poco; al 17’ ci prova invece il numero 10 Herrera dai 25 metri, ma la conclusione termina in curva. Dopo quattro giri di orologio, Ascione lascia partire un missile terra-aria dal limite, senza però trovare fortuna. Al 26’ anche gli jonici si affacciano verso la porta avversaria con il tiro di Scialpi a seguito di una punizione ribattuta: il pallone però è debole e centrale. Dieci minuti dopo si iscrive al match anche Kapnidis: pennellata di Bianco dalla sinistra, con il greco che impatta bene la sfera ma non riesce a dare forza al pallone. Al 40’, poi, i grigiorossi si portano in vantaggio con il numero 9 Longo, che nella mischia colpisce di testa e insacca in rete. Sullo scadere l’Angri sfiora addirittura il raddoppio, con la conclusione di Palmieri che esce d’un soffio.

Nella ripresa il Gallipoli rientra in campo con un piglio diverso, e i risultati si vedono: al 50’ Bianco serve in profondità Munoz, che con una splendida rasoiata batte Scarpato e firma il pareggio. I giallorossi adesso hanno le redini della partita in mano: per questo, Cavallaro effettua un doppio cambio per mettere più forze fresche in campo, con Demoleon e Kapnidis che lasciano spazio rispettivamente a Thiam e Mariano. Dopo solo un minuto, tuttavia, il gran gol di Ascione da fuori area rimette tutto in discussione, nel miglior momento degli jonici. Altra sostituzione del mister, che inserisce Bacca al posto di Miggiano e tenta il tutto per tutto negli ultimi 20 minuti, schierando tre punte di peso. Il pressing del Gallipoli è asfissiante, ma il nuovo pareggio sembra non arrivare. Al minuto 82, poi, la svolta: punizione dal limite di Scialpi, con il tiro che finisce sul palo; sulla ribattuta, però, il neoentrato Thiam è il più scaltro di tutti e riesce a insaccare in rete, riacciuffando il match con il primo gol per lui in maglia giallorossa. Nervi tesi in campo dopo il pareggio del 33: brutta entrata di Palmieri su Mariano, con il direttore di gara che è costretto ad estrarre il rosso diretto. Forcing finale del Gallo, che vuole a tutti i costi portare a casa i tre punti: al minuto 88’ azione in solitaria del migliore in campo Munoz, che con una serpentina penetra in area e tenta il tiro, ma la conclusione è larga. Esultanza solo rinviata, però, per lo spagnolo: dopo 30 secondi Donnarumma recupera l’ennesimo pallone della sua partita e imbuca per il numero 7 che, a tu per tu con Scarpato, non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

Termina in questo modo, dunque, il match al Pasquale Novi di Angri: vittoria maschia e di reazione quella del club jonico, che adesso ha in casa un talento cristallino da far crescere e tenere ben stretto. Con il successo odierno, inoltre, il Gallipoli si rilancia in classifica avvicinandosi alle dirette concorrenti: è questa la gara da cui ripartire.

—

IL TABELLINO

Angri, stadio “P. Novi”

sabato 16.12.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 16

ANGRI-CD GALLIPOLI 2-3

RETI: 39′ Longo (A), 49′ e 89′ Munoz (G), 64′ Ascione (A), 82′ Thiam (G)

ANGRI (3-5-1-1): Scarpato, Tipaldi (68′ Cordato), Picascia (62′ De Franco, 94′ Caccavallo), Palmieri, Longo, Herrera, Allegra (90′ Tall) Kljajic, Mansour (78′ Schiavino), Fabiano, Ascione. A disposizione: Castellano, Fiele, De Marco, Sabatino. Allenatore: Di Costanzo

GALLIPOLI (3-5-2): Dima; Demoleon (62′ Thiam), Scialpi, Monteleone; Bianco, Pissas (78′ Zappacosta), Donnarumma, Miggiano (69′ Bacca), Trinchera; Munoz, Kapnidis (62′ Mariano). A disposizione: De Donno, Fruci, Carlucci, Schirosi, Montagnolo. Allenatore: Cavallaro

ARBITRO: Vazzano di Catania.

NOTE: Ammoniti Mansour, Kapnidis, Demoleon, Mariano; espulso Palmieri.

