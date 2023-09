LECCE – D’Aversa: “Rammaricato per aver perso per un calcio d’angolo che non c’era, ma noi potevamo fare meglio”

Roberto D’Aversa nel post Juve-Lecce.

(Dazn): “Sono rammaricato perché Rabiot devia il pallone e non era angolo quello da cui poi nasce il gol della Juve. Non deve sempre intervenire il Var, anche il quarto uomo, invece che pensare agli allenatori, potrebbe dare una mano. Detto questo, non abbiamo perso per errori arbitrali. Nel primo tempo abbiamo fatto bene in difesa, concedendo poco ma potevamo fare meglio quando avevamo palla, spesso abbiamo forzato giocate, concedendo contropiedi. Si poteva fare meglio, al di là degli episodi. Kaba di certo non voleva simulare e per questo lo perderemo col Napoli, a volte si può vedere meglio ma non voglio creare alibi per i miei giocatori. Sono rammaricato per il risultato, abbiamo fatto un’ottima partita giocando con personalità, potevamo essere più puliti nel possesso. Ci sarebbe servito Banda in una partita come questa”.

(Tmw, sala stampa): “Dorgu? A parte i primi dieci minuti ha fatto una grandissima partita. Ha un potenziale enorme, è un 2004 e per me può arrivare in un top club. Mi mette sempre in dubbio se metterlo dall’inizio o meno, sin dal primo giorno, alla sua età vuol dire qualcosa. Brava la società a prendere un giocatore e farlo crescere nel settore giovanile. Noi potevamo avere più malizia in quei momenti in cui si sentivano dei malumori nello stadio, ma anche con Almqvist che, se non riesce a tirare, deve prendere un giallo o un rosso. L’espulsione di Kaba poi è eccessiva. Nell’azione del gol, c’è anche un tocco di mani di Rugani. Non è una polemica, abbiamo perso perché potevamo fare meglio. Per me sono tutti titolari. Ci è mancata qualcosa davanti ma entrambe le squadre hanno creato poco. Il rammarico è aver perso per un calcio d’angolo che non c’era”.