LECCE – D’Aversa: “Muoviamo la classifica. Siamo la squadra più giovane, in qualcosa pecchiamo”. Kaba, brutte notizie

Le parole di mister Roberto D’Aversa nella sala stampa dello “Stirpe” dopo il pari tra Frosinone e Lecce.

“Torniamo a muovere la classifica, domenica prossima abbiamo un altro scontro diretto ma nel nostro stadio. Il gol subito nel finale del primo tempo è frutto di alcune letture sbagliate ma siamo stati bravi a riprenderla. Il primo tempo è stato molto equilibrato, la partita si è sbloccata su situazione di palla inattiva, siamo stati un po’ ingenui. Nel secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di cancellare il loro vantaggio e, seppur soffrendo, siamo tornati a casa con un risultato positivo. Abbiamo stretto i denti, così come ha fatto Falcone che nel finale ha avuto dei capogiri. Complimenti anche a Pongracic, sceso in campo in condizioni non ottimali per via di alcuni problemi accusati nel riscaldamento. Quando abbiamo pareggiato, il Frosinone ci ha infilato due o tre volte, ciò è colpa del nostro modo di interpretare le partite che, a volte, ci ha portato a ribaltare risultati sfavorevoli. Pur soffrendo siamo riusciti a portare il risultato a casa, non dimentichiamoci che siamo la squadra più giovane del campionato perciò in qualcosa pecchiamo. Sul secondo rigore ho indicato io Krstovic, per un attaccante è sempre importante fare gol, va bene che a Genova l’ha sbagliato ma non significa che non li dovrà più battere. Volevo che segnasse e che riprendesse a fare ciò di cui è capace. La sua prestazione la giudico ottima. Per lui ci possono essere momenti più proficui in cui si possono segnare più gol e altri in cui i gol vengono meno. Abbiamo avuto un’occasione clamorosa sullo 0-0 e se avessimo segnato la partita sarebbe cambiata. C’è rammarico per il gol subito nel finale di primo tempo, non siamo stati lucidi nella lettura, non ci siamo resi conto che c’erano tre giocatori sul pallone e abbiamo concesso loro di muovere palla. Kaba? Siamo dispiaciuti di averlo perso, speriamo che l’esito non sia grave”.

E l’esito, purtroppo, è abbastanza importante: Kaba, secondo quanto ha comunicato ieri sera l’ufficio stampa del Lecce, ha subito un “trauma distorsivo al ginocchio sinistro”, senza l’aggiunta di ulteriori dettagli che, con molta probabilità, saranno resi pubblici dopo gli esami strumentali.

Aggiornamento delle ore 16.30: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Mohamed Kaba si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“.