CASARANO – Sfortuna e beffa, il big-match è appannaggio della Team Altamura

Il Casarano fa la partita, ma i tre punti vanno alla Team Altamura, che con questo successo compie un passo in avanti di straordinaria importanza verso la conquista della promozione in Serie C. I due tecnici devono fare a meno delle loro stelle, da una parte, Loiodice si accomoda in panchina, perché non ancora al meglio, nel Casarano Citro, fa altrettanto a causa di un problema emerso nel corso della rifinitura. In avanti per i rossoazzurri c’è l’esordio dal primo minuto dell’under Diop, mentre tra i marginai c’è l’ex Saraniti.

La prima fase dell’incontro è dedicata alla fase di studio, il primo passo però lo compie la formazione di casa con Lattanzio che con un tentativo velleitario al 18′ sporca i guantoni di Pucci. Passano dieci minuti di gioco e il Casarano ha l’occasione per portarsi in vantaggio, Versienti, protagonista di una prestazione superlativa, crossa in mezzo per Diop che trova il pallone ma colpisce il palo a Fernandez battuto. A cinque minuti dalla fine sono i biancorossi ad andare vicinissimi al gol, ma il colpo di testa di Saraniti si perde fuori, per la disperazione del centravanti siciliano.

Nella ripresa la musica non cambia è il Casarano che continua a fare la partita, per per vivere la prima emozione bisogna necessariamente attendere il 65′ quando Perez calcia verso la porta ma non impensierisce il portiere avversario. Entra Gambino e il giovane esterno rossoazzurro prova subito a mettersi in mostra, ma il suo tentativo si perde di poco alto sopra la traversa. La gara cambia a sei minuti dalla fine: Loiodice serve in area di rigore Mobilio che riesce a trovare lo spazio, dal cuore dell’area, per battere Pucci e far impazzire i propri tifosi. A questo punto mister Laterza non ci sta e dopo la rete getta nella mischia Marconato e Corvino, il Casarano a trazione anteriore, prova a spingere, colpisce un palo proprio con il neo entrato Corvino, colleziona una serie importante di calci d’angolo, ma non riesce a superare la porta e il muro davanti a Fernandez.

Finisce 1-0 per la Team Altamura, Giacomarro vince grazie alle energie dei subentranti. Per il Casarano la consapevolezza di aver giocato una grande gara, che però non ha portato punti. Ora testa al prossimo impegno in programma domenica pomeriggio contro il Fasano al Capozza.

Per Giuseppe Laterza c’è tanta amarezza: “Abbiamo creato tante occasioni, non solo quelle nelle quali abbiamo colpito i legni. Siamo mancati nell’ultimo passaggio, difficile trovare qualcosa da dire ai ragazzi dopo una prova del genere. Devo solo far loro i complimenti. L’Altamura sta facendo benissimo e merita la posizione di classifica che occupa. Resta l’amaro in bocca. Perdere in questo modo è brutto ma questa è la nostra stagione, ora rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla prossima gara, nella consapevolezza che siamo una grande squadra. Dobbiamo riprendere il nostro cammino”.

(US Casarano Calcio)

IL TABELLINO

Altamura, stadio “T. D’Angelo”

domenica 03.03.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 25

TEAM ALTAMURA-CASARANO 1-0

RETI: 39′ st Mobilio

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Fernandez; Pellegrini (24’ st Tataru), Maccioni, Logoluso (35’ st Mobilio); Mattera, Bertolo, Grande, Kharmoud (29’ st Dipinto) Bolognese; Saraniti, Lattanzio (15’ st Loiodice). A disp. De Luca, Chietti, Petta, D’Innocenzo, Molinaro. Allenatore: Domenico Giacomarro.

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Pedalino (15’ st Gambino), Celli, Guastamacchia, Pedalino; D’Alena, Cerutti (41’ st Marconato), Versienti (41’ st Corvino), Perez (35’ st Rajkovic), Falcone (11’ st Gjonaj); Diop. A disp. Carotenuto, Emmanouil, Legittimo, Thiandoum. Allenatore: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Pasculli Sez. Como.

