LECCE – D’Aversa: “Il calendario non ci ha aiutato. Non dobbiamo essere frustrati. Strefezza? Scelta tecnica”

In sala stampa, Roberto D’Aversa commenta con un po’ d’amarezza la sconfitta del Lecce contro la Juventus.

“Cosa manca in questo momento? Nelle ultime gare abbiamo affrontato Atalanta, Lazio, Inter e Juve e questo giustifica il solo punto fatto. Il primo gol nasce da una situazione in cui stavamo facendo un cambio e abbiamo avuto fretta, concedendo una ripartenza. A inizio campionato si pensava che dovessimo salvarci all’ultima giornata, ora con 21 punti dobbiamo ragionare sui 16 o 17 punti che potrebbero aiutarci a raggiugere quanto prima il nostro obiettivo. Il calendario in queste giornate non ci ha aiutato. Abbiamo fatto una buona ora di gioco, poi una volta subito il gol questo ha smontato le convinzioni dei ragazzi. È venuta fuori la determinazione e la qualità, il risultato è meritato, al di là del rigore che sembrava esserci su Almqvist. Strefezza? Non ha giocato per scelta tecnica, sono entrati Sansone e Pierotti. Non dobbiamo essere frustrati, questo è il nostro percorso”.

Tmw/Dazn