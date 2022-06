LECCE – Le date del raduno, del pre-ritiro e del ritiro 2022/23

Per il terzo anno consecutivo, il Lecce svolgerà il suo ritiro pre-campionato al fresco di Folgaria (Tn), sempre presso l’Alpen Hotel Eghel che ospita il gruppo giallorosso da tre estati a questa parte.

Ultime due settimane di vacanza per i calciatori di Marco Baroni che dovranno presentarsi in sede, per il raduno, il prossimo 23 giugno alle ore 19. Dal giorno successivo, s’inaugurerà il ciclo di visite mediche al Bio Lab di Cutrofiano.

Da sabato 25 a giovedì 30 giugno, poi, la squadra sosterrà un pre-ritiro al Deghi Center di San Pietro in Lama, sede, tra l’altro, delle ultime gare della Primavera del Lecce nella scorsa stagione.

La partenza per il ritiro in Trentino Alto-Adige è fissata per il pomeriggio del 30 giugno. La squadra comincerà ad allenarsi dalla mattinata successiva, 1° luglio, presso il Centro sportivo “Mauro Marzari” di Folgaria. Sono previste tre amichevoli, con avversari ancora da ufficializzare: il 5, il 9 e il 15 luglio, data in cui finirà il ritiro.