SERIE A – Quasi concluso il valzer delle panchine 2022/23: tante riconferme, qualche sorpresa. Il punto

Sono ormai quasi tutte piene le caselle che riguardano le panchine della Serie A 2022/23. Delle 20 società ai nastri di partenza, al momento, solo in due hanno ufficialmente cambiato tecnico rispetto alla scorsa stagione. La prima è l’Udinese che ha salutato Gabriele Cioffi (in procinto di accordarsi col Verona) per assegnare il ruolo di allenatore ad Andrea Sottil (esordiente in A), reduce dall’esperienza ad Ascoli. L’altra, un po’ a sorpresa, è l’Empoli che, dopo aver chiuso con Aurelio Andreazzoli, ha scelto l’ex Venezia Paolo Zanetti. Anche il Verona, pertanto, sta per ufficializzare il nuovo tecnico, dopo aver comunicato la separazione con Igor Tudor.

La neo promossa Cremonese, trascinata in Serie A da Fabio Pecchia (neo allenatore del Parma), punta tutto sull’esperto (ma esordiente in Serie A) Massimiliano Alvini, l’anno scorso sulla panchina del Perugia. L’accordo sarà ufficializzato a breve. Cambio alle viste anche in casa Spezia: salutato Thiago Motta, la società ligure sembra aver individuato in Luca Gotti l’allenatore a cui affidare la panchina per la prossima stagione.

Sono tante le riconferme: Gian Piero Gasperini all’Atalanta, Sinisa Mihajlovic al Bologna, Vincenzo Italiano (al 99%) alla Fiorentina, Simone Inzaghi all’Inter, Massimiliano Allegri alla Juventus, Maurizio Sarri alla Lazio, Marco Baroni al Lecce, Stefano Pioli al Milan, Giovanni Stroppa al Monza, Luciano Spalletti al Napoli, Josè Mourinho alla Roma, Davide Nicola alla Salernitana, Marco Giampaolo alla Sampdoria, Alessio Dionisi al Sassuolo, Ivan Juric al Torino.