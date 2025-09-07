LECCE – Da martedì il trasferimento nel nuovo centro sportivo di Martignano

Amichevole in famiglia ieri per il Lecce di Eusebio Di Francesco contro la Primavera. Assenti i tanti nazionali in giro per l’Europa e l’Africa, oltre ai calciatori infortunati da tempo come Jean e Marchwinski. Camarda e Ramadani, che dopo la gara col Milan avevano accusato – rispettivamente – un trauma cranico e un’infiammazione alla gola – hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

Martedì riprenderà la preparazione dopo due giorni di riposo e lo si farà dal terreno del nuovo centro sportivo di Martignano che, per la prima volta, ospiterà i giallorossi che si alleneranno a porte chiuse.

Per quanto concerne i nazionali in campo ieri, solo panchina per Stulic con la Serbia che ha battuto per 1-0 la Lettonia a domicilio, gol di Valhovic. Oggi riposo per tutti. Domani, invece, sarà potenzialmente il turno di Perez, convocato nell’under 20 cilena per il match amichevole contro l’Arabia Saudita (ore 16); e ancora: Banda impegnato in Zambia-Marocco, qualificazioni per i Mondiali, ore 15; Coulibaly in Ghana-Mali, ore 21, qualificazioni Mondiali.