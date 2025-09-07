CASARANO – Il Benevento cade al “Capozza”, vittoria di cuore contro una big del campionato

Il Casarano mette in campo coraggio, disciplina e cuore e piega nel finale il Benevento, formazione partita con l’obiettivo dichiarato della Serie B e rinforzata nelle ultime ore di mercato dall’arrivo di Tumminello. Una serata che ha esaltato i tifosi rossazzurri, accorsi in massa per sostenere la squadra e protagonisti del record di 1.435 abbonamenti, traguardo che il presidente Filograna Sergio ha salutato con sincera commozione.

Mister Di Bari aveva preparato la gara con cura maniacale e la risposta dei suoi è stata impeccabile. Dopo due giornate con appena un punto raccolto, serviva una scossa: è arrivata contro una delle candidate alla promozione, con una prova di maturità e carattere.

Le scelte iniziali non hanno riservato sorprese: dentro Maiello, recuperato e nuovamente al centro del gioco, supportato da Logoluso e dagli esterni Pinto e Cajazzo. In avanti Malcore e Chiricò, pronti a sfruttare ogni spiraglio. Dall’altra parte il Benevento, orfano in panchina di Auteri squalificato, affidato al vice Monticciolo, ha risposto con organizzazione e qualità, in particolare affidandosi alle geometrie di Maita.

Il primo tempo è stato equilibrato, giocato con prudenza da entrambe le squadre ma non privo di occasioni. Al 23’ Cajazzo scappa sulla fascia e mette in mezzo per Malcore e Chiricò, anticipati all’ultimo da Saio. Dieci minuti più tardi Carfora ci prova di testa senza fortuna, mentre al 43’ Ferrara impegna Vannucchi con una conclusione potente dalla distanza.

La ripresa ha visto un Casarano più intraprendente. Di Bari ha indovinato i cambi, inserendo Millico e Zanaboni, che hanno dato nuova vivacità all’attacco. Il Benevento ha provato a rispondere con il solito palleggio ragionato, ma la compattezza rossazzurra ha limitato ogni velleità ospite. Il gol partita è nato da un’iniziativa di Perez: affondo sulla sinistra e cross velenoso che Pierozzi, nel tentativo di anticipare Malcore, ha deviato nella propria porta. Un episodio, certo, ma frutto della pressione costante e dell’intensità con cui il Casarano ha interpretato la gara.

Nel finale, con il Benevento proiettato in avanti, la squadra di Di Bari ha saputo stringere i denti, chiudendo gli spazi e gestendo i minuti conclusivi con lucidità.

Il triplice fischio è stato accolto da un boato liberatorio: vittoria meritata, la prima stagionale, che regala tre punti fondamentali e soprattutto fiducia a un gruppo che ha mostrato compattezza e identità.

Il Benevento, reduce da due successi nelle prime giornate, incassa uno stop che non ridimensiona le sue ambizioni ma ne evidenzia le difficoltà quando il ritmo si alza. Per il Casarano, invece, è la serata della consapevolezza: la squadra può giocarsela con chiunque se mantiene questo spirito e questa disciplina. Prossima tappa: visita al Picerno, sabato dalle ore 17.30.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

sabato 06.09.2025, ore 20.30

Serie C/C 2025/26, giornata 3

CASARANO-BENEVENTO 1-0

RETI: 35′ st aut. Pirozzi

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gega (13′ st Gyamfi); Cajazzo (30′ st Perez), Maiello, Logoluso, Pinto (13′ st Di Dio); Chiricò, Malcore (13′ st Zanaboni), Ferrara (22′ st Millico). All. Di Bari.

BENEVENTO (3-4-2-1): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Prisco, Maita (39′ st Tumminello), Ricci (39′ st Mehic); Lamesta (12′ st Della Morte), Salvemini, Carfora (1′ st Manconi). All. Monticciolo (Auteri squalificato).

ARBITRO: Nigro di Prato.

NOTE: ammoniti Maita (B), Scognamillo (B), Gega (C), Chiorra (C), Maiello (C), Logoluso (C).

