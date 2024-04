LECCE – Cutrofiano, nota del Lecce Club centro di coordinamento

Hanno fatto discutere sui social le immagini dei festeggiamenti per lo Scudetto dell’Inter, conquistato matematicamente lunedì sera, nella sede del Lecce Club di Cutrofiano. Il Centro di coordinamento dei Lecce Club, poco fa, ha diffuso questa nota: ”

Il Lecce club centro di coordinamento precisa che il club di Cutrofiano, recentemente affiliato, ha regolarmente aderito allo statuto e comunicato la lista degli iscritti, tifosi giallorossi. I vincoli che scaturiscono dall’affiliazione al centro di coordinamento Lecce Club non si esauriscono al solo momento della affiliazione e della nascita del club ma perdurano nel corso della vita del club stesso.

Il centro di coordinamento monitora tutti i centri affiliati affinché garantiscano le finalità proprie dei Lecce club, anche esercitando poteri di revoca quando queste non siano effettivamente perseguite. Il centro di coordinamento si scusa altresì con il presidente Saverio Sticchi Damiani, del tutto estraneo (al pari dell’ US Lecce) alle procedure di affiliazione dei nuovi club, per l’eventuale disagio provocato dagli sviluppi di questa vicenda a cui è stato involontariamente associato solo per aver accettato, con la consueta disponibilità, di partecipare all’inaugurazione del Lecce Club Cutrofiano a lui intestato.