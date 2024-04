BASKET C/m – LSB Lecce, chiusura di campionato con una bella vittoria a Castellaneta

Cala il sipario sulla stagione della Cce La Scuola di Basket Lecce. I biancazzurri guidati da coach Michelutti hanno chiuso il campionato in bellezza con una vittoria convincente sul parquet di Castellaneta. I salentini hanno sconfitto una tra le squadre più forti del campionato regionale maschile di serie C Unica con il punteggio di 66-76. Sugli scudi le prestazioni di Cantagalli e Fumaneri, che rispettivamente hanno messo a referto 18 e 16 punti.

Le ottime percentuali dall’arco hanno permesso alla squadra del presidente Sandro Laudisa di portare a casa un successo molto importante, che ha confermato la buona annata fatta dagli uomini di Michelutti.

Il primo quarto è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio, che ha messo in risalto l’intensità delle difese di ambedue le compagini. Nella seconda frazione i padroni di casa hanno provato a staccare i viaggianti, ma i leccesi sono stati bravi a non scomporsi recuperando il gap nel punteggio. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per la pausa lunga al termine di due quarti nei quali è regnata la parità, ma all’inizio del terzo quarto la Cce Lsb Lecce ha cambiato marcia infliggendo un bel parziale agli avversari, in virtù delle bombe da tre messe a segno da Laudisa, Cantagalli e Durini. Il terzo periodo si è chiuso sul +7 per Mocavero e compagni. E negli ultimi 10 minuti La Scuola di Basket Lecce ha dilagato con una serie di triple sino al +17, che ha messo in cassaforte la gara. Nei minuti finali la formazione salentina si è limitata ad amministrare il largo vantaggio conquistando gli ultimi 2 punti della stagione 2023/24.

“Abbiamo chiuso la stagione in bellezza contro una delle squadre più forti del campionato – dichiara coach Michelutti a fine partita -. Colgo l’occasione per ringraziare lo staff tecnico, medico e dirigenziale. Un ringraziamento speciale voglio dedicarlo al presidente Sandro Laudisa, vero deus ex machina della società. E infine tutti gli sponsor e in particolare la Cce, senza tralasciare il nostro caloroso pubblico che ci ha sostenuto per tutto l’anno – conclude -. Sempre forza Lsb Lecce”.

—

IL TABELLINO

VALENTINO CASTELLANETA-LSB LECCE 66-76

(12-13, 30-32, 45-58)

CASTELLANETA: Drava, Petronella 15, Vranjkovic 25, Mbenza 6, Datuowei 11, Guduric, Calò, Comes, Dettorre, Casarola, Carpignano 3, Gaudiano 3. All. Console.

LSB LECCE: Prete 10, F. Durini 5, Capoccia, Zezza, Cantagalli 18, Fumaneri 16, Mocavero 10, Esposito, Laudisa 4, Malagnino, Shvets’ 4, Coppola 9. All. Michelutti.

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 13 rit., ultima): V. Matera-L. Altamura 82-69, NM Corato-F. Apricena 100-68, Canusium-Barletta 90-80, Fasano-Francavilla 98-77, NV Mesagne-Molfetta 89-79, Castellaneta-LSB Lecce 66-76.

CLASSIFICA: Canusium 40 – Matera 36 – Castellaneta 34 – Molfetta 32 – Monteroni, LSB Lecce, Barletta 24 – Fasano, Francavilla 20 – Corato, L. Altamura 18 – NV Mesagne 14 – Apricena 5.