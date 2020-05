LECCE – La Curva Nord contro la ripresa: “Si continua a morire ma per voi conta solo ripartire”

La Curva Nord del Lecce, come sempre, prende una netta posizione. Questa volta la tifoseria organizzata giallorossa lancia un preciso messaggio contro la ventilata ripresa del campionato con due striscioni, appesi ieri lungo il cancello dello stadio Via del Mare, abbastanza eloquenti.

“Si continua a morire ma per voi conta solo ripartire. Contro il vostro calcio: nessuna resa, nessuna ripresa!”, il primo; “Come potete dopo un gol esultare… quando le bare sono ancora da contare?”, il secondo.

In effetti, appare oltremodo fuori luogo parlare di ripresa del campionato quando, in tutta Italia (e, in particolare, al Nord) si continua a morire per Covid-19.

Tra l’altro, proprio ieri sera sia la Sampdoria, sia la Fiorentina, hanno comunicato la positività di alcuni loro tesserati.