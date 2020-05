SERIE C – L’Assemblea dichiara concluso il torneo 2019-20: tre promosse in B, una quarta spera. Le decisioni di ieri

Il campionato di Serie C 2019-20 è terminato. Lo ha deciso l’assemblea di Lega Pro nella riunione di ieri, coordinata dal presidente Francesco Ghirelli.

I presidenti dei 60 club hanno deliberato di sancire lo stop al campionato; di bloccare retrocessioni in D e ripescaggi dalla D; di promuovere in Serie B le prime tre squadre di ogni girone (Monza, girone A; L.R. Vicenza, girone B; Reggina, girone C); di promuovere la quarta squadra in B facendo appello al criterio del “merito sportivo”. In questo caso, le tre seconde classificate (Carrarese, 45 punti, girone A; Reggio Audace, 55 punti, girone B; Bari, 60 punti, girone C) potrebbero vedersi “scavalcate” dal Carpi che sarebbe la quarta ripescata in serie cadetta in virtù della miglior media punti tra le squadre classificate dal secondo posto in giù (Carrarese: media punti 1,66; Reggio Audace: media punti 2,037; Carpi: media punti 2,038; Bari; media punti 2,00).

La palla, ora, passa al Consiglio Figc che dovrà ratificare le decisioni.

“Soffro per il mio Paese, mi dà dolore vedere ancora tanta sofferenza a causa di questo maledetto virus. Dopo questa giornata sono sollevato e sono felice che si sia fatta sintesi tra i legittimi punti di vista e le ragioni di tutti. La Lega Pro è formata da 60 realtà molto diverse tra loro, che oggi hanno dimostrato di avere un orizzonte comune e di essere mosse tutte da una autentica passione. Un sentimento profondo non solo per lo sport ma anche e soprattutto per quello che lo sport, e in particolare il calcio, può fare per il nostro territorio” dichiara Ghirelli. “La Federazione sta svolgendo un ottimo lavoro, e qualsiasi decisione prenderà, il senso di responsabilità e il rispetto per l’altro, soprattutto per le diversità, ci devono guidare”.