LECCE – Corvino: “È un momento magico. Mi impegno per difendere ciò che abbiamo conquistato”

Pantaleo Corvino è pronto a operare sul mercato, anche per via dei tempi ristrettissimi. Le parole del dt del Lecce rilasciate ai colleghi di infogoal.

“DIFENDERE CIÒ CHE ABBIAMO CONQUISTATO” – “Il mio impegno sarà massimo per non deludere le aspettative e il connubio che c’è tra squadra e territorio. Mi sforzerò di difendere ciò che abbiamo conquistato, il paradiso della Serie A, pur con risorse limitate, perché arriviamo per ultimi e forse siamo proprio gli ultimi come forza economica. I nomi che escono per il mercato? A volte sono fantasia dei giornalisti, altre volte rispondono alle nostre idee, che è meglio mantenere riservate finché non c’è la firma. Con la promozione, il valore della rosa del Lecce è aumentato, credo anche di più del 50%. In questo mercato bisogna agire subito perché il campionato inizia il 14 agosto. Dobbiamo fare gli straordinari in tal senso e in tempi ristrettissimi. L’interessamento sul Lecce? È un momento magico, da tutte le direzioni vengono sensazioni positive. Vedere il Salento in paradiso è qualcosa di magico. Sono tutti felici e quella felicità che vedi nei tifosi diventa anche tua, perché pensi che tutti noi abbiamo fatto qualcosa di importante e bello per il nostro territorio”.

SERIE A – “Pur essendo in un momento in cui tutti i club hanno problemi di bilancio, credo che, alla fine, prevarrà la voglia di non deludere le aspettative dei tifosi. In Italia, almeno sei squadre partiranno con questo obiettivo, Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio e Napoli. La Juventus, poi, si è mossa in anticipo a gennaio, prendendo Vlahovic. Dal Monza mi aspetto un mercato che li porti addirittura a guardare all’Europa, anche per le risorse che Berlusconi metterà in campo”.