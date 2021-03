LECCE – Corini gongola: “Straordinaria vittoria, abbiamo riscritto la lotta promozione. Ora proviamoci sino in fondo”

Non poteva che essere sorridente il volto di mister Eugenio Corini dopo il tris calato allo “Stirpe” di Frosinone. Quarta vittoria di fila che significa secondo posto momentaneo, in attesa di Monza-Venezia (al momento: 0-2), ma che, soprattutto, il Lecce è in piena corsa per la promozione diretta. Cosa che, qualche settimana fa, sembrava abbastanza lontana. Le parole del mister giallorosso dalla sala stampa dello stadio frusinate.

IN ATTESA DI MONZA-VENEZIA – “Risultato importante perché sapevamo di affrontare una squadra forte che aveva fatto delle ottime partite. Vincere con questa voglia e personalità è straordinario, consolida la fiducia nei nostri mezzi. È un passaggio fondamentale del nostro campionato: abbiamo costruito le basi per provarci. Vedremo Monza-Venezia come finirà, ma noi il nostro lo abbiamo fatto e ci prepariamo al rush finale”.

CODA, L’IMPRESCINDIBILE – “L’ennesima doppietta di Coda? Nasce dal lavoro che abbiamo cominciato insieme quest’estate. Dico sempre ai miei che davanti ad un errore non ci si deve fermare. Così ha fatto Coda che, dopo aver sprecato il rigore, si è costruito un’occasione per rifarsi, segnando un 2-0 di una bellezza straordinaria”.

RODRIGUEZ, IL FIGLIOCCIO – “Rodriguez? Dentro al gruppo ci sono tanti momenti di crescita. Sono legato ad ogni mio giocatore, lui poi è come fosse mio figlio, dato che il mio è del 2001. Gli devo spiegare ogni tanto cosa significa essere professionista, che non si deve dare nulla per scontato e che si deve lavorare sempre spingendosi oltre. Mai accontentarsi. Oggi ha segnato un gol bellissimo, di grande personalità e qualità”.

CONTINUARE A COLTIVARE IL SOGNO – “Ci siamo riscritti alla lorra promozione, al sogno che abbiamo sempre coltivato anche nei momenti di difficoltà. Ora siamo di nuovo lì, abbiamo fiducia nei nostri mezzi e le qualità per provarci sino in fondo. La partita? Nei primi 15-20 minuti meglio il Frosinone, poi nella seconda parte siamo usciti noi e abbiamo cominciato a giocare con continuità costruendo i presupposti per fare gol e portare a casa una partita di straordinaria importanza. Alla ripresa avremo Salernitana e Pisa di fila in tre giorni. Dall’esterno non si nota, forse, la difficoltà di giocare gare con pochi giorni di riposo, ma chi le vive quotidianamente sa che significa. I miei ragazzi hanno avuto una straordinaria capacità di orientare la partita. Continuiamo a coltivare il sogno insieme, con fiducia. Questi risultati ci orientano verso ciò che vogliamo andare a prenderci”.

(foto: E. Corini, ©SalentoSport/Coribello)