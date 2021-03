TARANTO-CASARANO – Laterza e Orlandi mantengono profili bassi: “Match non fondamentale”

Alla vigilia del big match della ventiduesima giornata di campionato tra Taranto e Casarano, hanno parlato i due allenatori. Mister Giuseppe Laterza e il tecnico Nevio Orlandi hanno presentato il match come non fondamentale per il campionato, ma importante. Queste le parole dei due allenatori:

Giuseppe Laterza: “Sappiamo di affrontare una squadra costruita per vincere. Hanno ottime individualità. Sarà una gara come le altre. Noi arriviamo con il giusto entusiasmo. Loro verranno qui per giocarsela, noi però saremo determinati. Il pari dell’andata ci brucia ancora. Il meteo influirà sicuramente. Siamo due squadre molto tecniche e di qualità, un terreno infangato potrà risultare determinante”.

Nevio Orlandi: “Non ritengo che questa partita sia fondamentale, ci sono ancora diversi match da giocare. Taranto e Casarano, sicuramente sono le migliori compagini, ma non le sole. Ci sono società ben organizzate, la classifica stessa lo dice. Nel giro di pochi punti ci sono diverse squadre attrezzate, con buone individualità. Ritengo, quindi, che chiunque può dire la sua in questo campionato, Taranto e Casarano sono tra queste”.

(foto: lo stadio Iacovone)