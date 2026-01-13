foto: Camarda: in lista nei convocatiph: Coribello/Salentosport
LECCE – I convocati per la sfida all’Inter: ci sono due dei tre nuovi. E anche Camarda
Tra i convocati di Eusebio Di Francesco per Inter-Lecce ritorna a disposizione tra i portieri il neo papà Christian Fruchtl. In difesa, al netto dello squalificato Gaspar, sono tutti arruolabili.
A centrocampo, assente Ramadani, ci sono i nuovi Gandelman e Ngom ma non Fofana. Assente ancora Berisha così come il partente Pierret.
In attacco è in lista Camarda, alle prese con i postumi di un trauma contusivo alla spalla destra. Ritorna a disposizione anche Morente. La squadra, dopo la partita di domani sera, si trasferirà a Novarello (Novara) in preparazione di Milan-Lecce, evitando, dunque, lo scomodo ritorno in Salento e la successiva ripartenza verso Milano.
I convocati:
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
18. Jean
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
16. Gandelman
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
36. Marchwiński
79. Ngom
6. Sala
ATTACCANTI
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić