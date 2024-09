LECCE – Convocati, anche Guilbert (squalificato) a Milano con la squadra

Tra i convocati di mister Luca Gotti in vista di Milan-Lecce di domani sera non ci sono Kevin Bonifazi, Medon Berisha, oltre ai lungodegenti Mohamed Kaba e Nicola Sansone. A sorpresa, compare anche Frederic Guilbert che, nonostante sia squalificato, seguirà la squadra a Milano. In extremis, inserito in lista anche Santiago Pierotti, in dubbio per una botta rimediata nel match di Coppa Italia contro il Sassuolo.

L’elenco dei partenti per San Siro:

PORTIERI: Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert (squalificato), Jean, Pelmard;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly, Marchwinski, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani;

ATTACCANTI: Banda, Burnete, Dorgu, Hasa, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic.