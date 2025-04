LECCE – Contestazione e crisi, Giampaolo in bilico

La sconfitta casalinga contro il Como (la settima nelle ultime otto partite), ha forse segnato un punto di rottura in casa Lecce.

Innanzitutto, la profonda contestazione giunta dalla Curva Nord, fulcro del tifo giallorosso, rivolta al direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, con questo striscione: “2005-2025 Da Bojinov a Dorgu nulla è cambiato / prima i tuoi interessi e poi il risultato”. Il rapporto tra Curva e Corvino non è mai stato idilliaco, non da oggi. A ciò si sono aggiunti anche dei cori di contestazione contro lo stesso dt, il presidente Sticchi Damiani e i calciatori, invitati prima a tirar fuori “il carattere”, poi a non presentarsi sotto la curva per il saluto di fine gara.

In sala stampa, mister Giampaolo ha fatto una brevissima apparizione, assumendosi le responsabilità e scappando via senza rispondere ad ulteriori domande. Nelle ultime ore la società sta riflettendo sul destino del tecnico abruzzese che sarebbe vicino all’esonero. Escluso il ritorno di Luca Gotti, con cui i rapporti non sono stati chiusi in modo pacifico.

I tifosi chiedono un cambio di rotta netto e immediato. Alle viste ci sono due impegni oltremodo complicati contro Atalanta e Napoli e ciò non aiuta ad essere di certo ottimisti sull’esito del campionato. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio all’Acaya. La partita contro l’Atalanta è già alle porte, giacché si giocherà venerdì sera alle 20.45. Mancheranno sia Krstovic, sia Berisha, che saranno squalificati.