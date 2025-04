BASKET A2/m – Nardò travolge Orzinuovi, capolavoro firmato Smith

Nel penultimo atto della regular season di Serie A2, l’HDL Nardò Basket firma una prestazione autoritaria e convincente, superando nettamente Orzinuovi con il punteggio di 103-83. Al Pala San Giuseppe da Copertino va in scena una vera e propria dimostrazione di forza da parte dei granata, che dominano per lunghi tratti del match grazie a un sistema offensivo ben oliato e a un leader tecnico e carismatico come Wayne Smith, autore di una serata storica da 46 punti proprio nel giorno del suo compleanno.

La squadra allenata da coach Mecacci entra in campo con il giusto approccio mentale, decisa a indirizzare da subito la gara. Il parziale di 8-0 nei primi minuti è il segnale chiaro di una squadra che vuole mettere pressione sin da subito. Nardò alza i giri del motore in attacco, punendo sistematicamente ogni rotazione difensiva sbagliata degli ospiti. Il primo quarto si chiude con un eloquente 31-15, frutto di transizioni efficaci, buona circolazione di palla e una difesa intensa sul perimetro. Orzinuovi fatica a trovare soluzioni contro la zona proposta da Nardò, e anche nel secondo periodo la musica non cambia: il vantaggio dei salentini cresce, toccando il +21 all’intervallo lungo (51-30).

Il terzo quarto è un monologo personale di Smith, che prende letteralmente per mano i compagni e infiamma il pubblico con canestri di ogni tipo: arresti e tiro dalla media, penetrazioni in traffico, triple con marcatura addosso. Il n. 34 granata è semplicemente inarrestabile, e lo dimostrano le cifre: 46 punti con oltre il 70% al tiro, condendo la sua prova con 5 rimbalzi e 3 assist. Il dominio di Smith è tecnico ma anche emotivo: sprona i compagni, gestisce i ritmi, detta i tempi dell’attacco. Nardò chiude il terzo parziale sul 76-58, con la gara ormai saldamente nelle proprie mani. Nell’ultima frazione, Orzinuovi tenta un timido rientro affidandosi a conclusioni rapide e alla zona-press, ma Nardò non si scompone. La regia ordinata di La Torre, la solidità sotto canestro di Poletti e la verve di Nikolic chiudono definitivamente i conti. Il tabellone recita 103-83 alla sirena finale: un successo ampio, meritato e importante per morale e classifica.

Con questa vittoria, l’HDL Nardò sale a 11 successi stagionali. La posizione in classifica resta complicata, ma la prestazione di ieri dimostra che i granata hanno ancora benzina e orgoglio da vendere. I risultati dagli altri campi – con le sconfitte di Cento e Cremona – mantengono ancora vive le speranze di un finale meno amaro.

La regular season si chiuderà domenica 27 aprile, con una trasferta insidiosa sul parquet della Rinascita Rimini. Un’ultima battaglia da affrontare con la stessa intensità e lucidità mostrate contro Orzinuovi.