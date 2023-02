LECCE – Con la Roma, un gol e un punto a testa: la photogallery di Max Coribello

foto: Strefezza vs Dybalaph: Coribello/SS

Uno a uno al Via del Mare tra Lecce e Roma al termine di una partita tirata e con alcuni spunti tecnici di qualità superiore alla media. Apre le marcature un autogol di Ibanez, procurato dal solito Baschirotto; a breve giro di posta, pareggia il solito Dybala, a segno anche all’andata e sempre su calcio di rigore, per fallo di mani in area di Strefezza.

Nel secondo tempo, il Lecce punta di più al sodo e, grazie anche a un super Falcone, porta a casa un punto pesantissimo.

Di seguito, alcuni delle immagini salienti (a cura del nostro Max Coribello) della sfida del Via del Mare tra le squadre di Marco Baroni e Josè Mourinho.