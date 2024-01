LECCE – Comunque vada, non ci sarà il record di punti a fine girone d’andata: ecco perché

in foto: A. Cavasin

Vincendo contro il Cagliari, il Lecce chiuderebbe il girone d’andata a 23 punti. Cifra che andrebbe a pareggiare quella fatta registrare dal Lecce 1999-00 di Alberto Cavasin che portò a casa 23 punti al termine del girone d’andata.

Comunque vada, però, quel record di Cavasin resterà imbattuto, giacché quel Lecce fece, sì, 23 punti, ma in un campionato a 18 squadre (e quindi in 17 partite), con una media punti di 1,35. Se il Lecce supererà il Cagliari, la media punti 2023-24 al termine del girone d’andata sarà di 1,21 in 19 partite.

Cavasin deterrà anche il record del secondo miglior punteggio a fine girone d’andata: nel 2000-01 la sua squadra conquistò 21 punti in 17 partite, con una media punti di 1,23. Pertanto, il Lecce di D’Aversa, vincendo col Cagliari, si piazzerebbe al terzo posto assoluto in questa particolare classifica, da quando sono stati assegnati tre punti per ogni vittoria (ossia dalla stagione 1994-95).

Con i due punti per vittoria, invece, il record di miglior girone d’andata spetta al Lecce di Zbigniew Boniek 1990-91 con 15 punti in 17 partite e una media punti di 0,88.