LECCE – Colpaccio alla Corvino: dalla Roma arriva il gioiellino Giacomo Faticanti

L’undicesimo ingaggio del calciomercato estivo 2023-24 per il Lecce porta il nome e il cognome di Giacomo Faticanti. Nativo di Roma ma originario di Sora, 19enne da meno di un mese (luglio 2004), di ruolo mediano, Faticanti arriva a Lecce a titolo definitivo, avendo sottoscritto un contratto quinquennale. Non è stato specificato, come trapelato nelle scorse ore, se alla Roma spetterà una percentuale sulla futura eventuale rivendita del calciatore.

Ben conosciuto dai ragazzi della Primavera del Lecce (e soprattutto da Joel Voelkerling Persson, suo compagno nella Primavera della Roma nella stagione 2021-22), Faticanti è fresco di titolo europeo Under 19 con la nazionale azzurra, titolo che si aggiunge alla Supercoppa Primavera 2022-23 e a uno Scudetto con l’Under 17 nel 2020-21.

Cresciuto, sin dall’età di 14 anni, nel settore giovanile della Roma, Faticanti ha bruciato le tappe, arrivando anche a esordire in Europa League nella scorsa stagione con la prima squadra, nel successo ottenuto in Finlandia contro l’HJK Herlsinki, giocando 13 minuti. Resosi conto di non riuscire a ottenere la fiducia di Josè Mourinho per far parte, a pieno titolo, della prima squadra, il mediano romano ha optato per Lecce, dove troverà una squadra e una società pronta a scommettere a occhi chiusi sulle sue capacità. Impiegato anche da difensore centrale, oltre che come mediano, Faticanti vanta, in totale, 46 presenze con le selezioni nazionali giovanili dall’Under 15 in poi e un gol. A Roma è stato considerato l’erede di Daniele De Rossi, il cui padre, Alberto, ex allenatore della Primavera, lo lanciò nella massima selezione giovanile giallorossa.

Il nuovo centrocampista giallorosso ha scelto la maglia numero 23 e ha già svolto le visite mediche presso le strutture sanitarie convenzionate con la società.

Il mercato del Lecce, però, non finisce qui: l’eventuale partenza di Youssef Maleh potrebbe aprire le porte al ritorno di Remi Oudin nel Salento, da dove sembra allontanarsi definitivamente Federico Di Francesco, ormai a un passo dal Palermo.

(foto: G. Faticanti, ©Martina Cutrona)