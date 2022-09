LECCE – Colombo, un sinistro all’incrocio fa illudere l’under 21 azzurra: il video

Un gran gol di sinistro di Lorenzo Colombo ha dato l’illusione di vittoria all’under 21 azzurra, impegnata, nel primo pomeriggio, in amichevole contro il Giappone sul terreno del Comunale di Castel di Sangro. Il centravanti giallorosso ha sfruttato un errato disimpegno della difesa nipponica e, assistito da Sebastiano Esposito, si è girato al volo di sinistro infilando la palla all’incrocio dei pali. Colombo è rimasto in campo per oltre 80 minuti, per essere, poi, sostituito nel finale da Moro. La partita è poi finita 1-1.

In campo c’è anche Alexandru Borbei con la nazionale under 20 della Romania che affronta i parietà della Germania.

Il programma dei nazionali si concluderà domani con Grecia-Repubblica Ceca U19 (Samek) ore 18.30; Danimarca U19 (Dorgu)-Inghilterra ore 14; Romania U19 (Vulturar, Burnete, Pascalau)-Austria, ore 17; Lituania U19 (Kausinis)-Lettonia, ore 17. Albania-Islanda (Helgason) ore 20.45, Nations League.