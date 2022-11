LECCE – Colombo: “Punto importantissimo per riprendere il cammino”. Gonzalez: “Potevano anche essere tre…”

Lorenzo Colombo, autore del provvisorio gol del vantaggio del Lecce a Udine, nel post-gara ha parlato ai microfoni Sky.

“Pareggio importantissimo per riprendere il cammino in classifica. Ogni punto pesa, soprattutto in trasferta e su un campo del genere contro una squadra che sta facendo così bene. Ce lo portiamo a casa, quanto punto è per noi e per il nostro pubblico. Sono molto contento del gol arrivato attaccando l’area di rigore, era quello che stavo cercando e che mi mancava. Lo dedico alla mia ragazza. Lavoro tutti i giorni per cercare il gol con cattiveria e poi, quel che viene, prendo”.

A seguire, le dichiarazioni di Joan Gonzalez.

“Prendiamoci questo punto ma potevano essere anche tre, perché abbiamo messo in difficoltà l’udinese. Questo punto ci serve ma ce ne sarebbero serviti di più. Contro la Juventus siamo rimasti troppo indietro, mentre contro l’Udinese abbiamo giocato più alti e ciò coi ha permesso di fare una prestazione del genere. Umtiti? Per noi è importantissimo lavorare insieme a un campione come lui che mette la sua esperienza al servizio del gruppo”.