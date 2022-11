LECCE – Colombo, a Genova da dominatore: “Ma io non mi accontento… Baschirotto, un esempio da seguire”

Altro gol pesantissimo – forse il più pesante dei tre sin qui realizzati sinora – per Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce che, nelle ultime tre partite, ha conquistato la fiducia di Marco Baroni che lo ha sempre schierato come titolare. A Genova (e Colombo-Genova è un binomio che parla da solo), il centravanti scuola Milan ci ha aggiunto anche lo splendido assist di tacco che ha mandato in porta Lameck Banda per lo 0-2 finale. Le parole di Colombo nel post-partita, microfoni Dazn.

“Questa vittoria pesa tantissimo perché arriva in uno scontro diretto fondamentale per noi e perché arriva dopo due risultati utili consecutivi. Abbiamo messo in campo l’atteggiamento e la grinta giusti e abbiamo portato a casa questa partita. La dedica col cuore è per la mia ragazza ma c’erano anche i miei genitori a vedere la partita. Se mi aspettavo questo impatto alla gara? Non me lo aspettavo, ma io lavoro forte e aspetto il mio momento, bisogna continuare a lavorare e io non mi accontento di sicuro. Sono molto fortunato ad avere come compagno uno come Baschirotto, con cui dividiamo anche la stanza, è un modello da seguire e ci siamo subito trovati bene. Ha una mentalità del lavoro devastante, è da prendere da esempio e da lui cerco di imparare quanto più è possibile. I gol solo in trasferta? L’importante è segnare e, se si portano a casa dei punti, ancora meglio. E se il prossimo lo farò a Lecce, ancora meglio, ma l’importante è prendere punti e lottare, il cammino è lungo e noi non ci accontentiamo”.