TARANTO – Con la Viterbese arriva il riscatto rossoblù. Tre punti pensanti per la lotta salvezza

Il Taranto conquista tre punti pesantissimi. Dopo due sconfitte consecutive, per gli uomini di Capuano arriva una bella vittoria rimediata con una diretta concorrente per la salvezza. Le reti di Antonini e Diaby mettono ko la Viterbese che aveva pareggiato la contesa con Andreis.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota coincide con una grandissima occasione per la Viterbese: al 7’ Rodio dalla sinistra la mette in mezzo per la conclusione di Polidori, il difensore Manetta si oppone, la sfera viene recuperata da Andreis che da pochissimi passi colpisce la traversa. La legge del calcio è una sentenza, gol mancato-gol subito. Il Taranto passa in vantaggio al 15’: Labriola batte una punizione in area che trova la testa di Antonini il quale non sbaglia e batte Fumagalli. Il Taranto continua a giocare, e si vede al 33’: Guida ci prova dalla distanza ma Fumagalli para. La Viterbese va vicina al pareggio al 40’: la punizione di Volpicelli deviata dalla barriera rossoblù colpisce la traversa e termina in angolo. Le squadre vanno al riposo con il vantaggio degli ionici.

La Viterbese prova a riagguantare la partita e ci riesce al 22’: Rodio dalla sinistra la mette sul secondo palo per il destro di Andreis che batte Loliva. Il Taranto risponde e dieci minuti più tardi trova il nuovo vantaggio: Mastromonaco dalla destra la mette dentro per Diaby che in mezza girata trova la marcatura che decide la partita. La Viterbese non si dà per vinta e ci prova al 37’ con la staffilata da fuori area di Rodio, Loliva si rifugia in corner. Al 3’ di recupero i gialloblu sfiorano il pari con il colpo di testa di Polidori che finisce di un soffio fuori. Dopo sei minuti di recupero il Taranto può finalmente gioire per tre punti pesantissimi. Finisce 2-1 per il Taranto. I rossoblù il prossimo turno saranno ospiti della Virtus Francavilla.

IL TABELLINO:

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 13 ottobre, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 13

TARANTO-VITERBESE 2-1

RETI: 15’ p.t. Antonini (T), 23’ s.t. Andreis (V), 32’ s.t. Diaby (T)

TARANTO (3-5-2): Loliva – Evangelisti, Antonini, Manetta – Formiconi (27’ s.t. Chapi), Mastromonaco, Labriola, Mazza (27’ s.t. Diaby), Ferrara – Guida (14’ s.t. La Monica) Tommasini (20’ s.t. Infantino). A disp.: Martorel, Caputo, Granata, Maiorino, Sakoa, Vona, Caldiero, Marini. All.: Ezio Capuano.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli – Semenzato (42’ s.t. Di Cairano) Ricci, Monteanugo – Nesta (5’ s.t. D’Uffizi), Andreis, Megelaitis, Rodio, Mungo – Volpicelli, Polidori. A disp.: Bisogno, Santoni, Riggio, Manarelli, Marenco, Simonelli, Giglio. All.: Giacomo Filippi.

ARBITRI: Daniele Virgilio di Trapani (Lancioni-Pedone; IV: Graziano).

NOTE: Ammoniti: Ferrara (T), Antonini (T), Monteanudo (V), Mungo (V), Polidori (V), Semenzato (V), Ricci (V), Loliva (T).

RISULTATI E CLASSIFICA