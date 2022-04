LECCE – Coda sogna in grande: “Voglio la Serie A con questa maglia per poi giocarmela a modo mio”

Come si augurava, il centesimo gol in Serie B è arrivato a Lecce e, per di più, segnando nella porta in direzione Curva Nord. Per Massimo Coda, quella di ieri è stata una giornata da ricordare, sotto molti punti di vista. Vittoria, centesima rete in B, 19esimo gol in campionato e 21esimo totale, la squadra che si rimette in corsa per la promozione diretta. Le sue parole in sala stampa:

“Sono contento perché è stato un gol da tre punti ed è stata la prima cosa che mi sono augurato dopo aver segnato. Quella col Frosinone è stata una partita difficile, ma siamo riusciti a gestirla nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare a lavorare così, provando a spingere ancora di più. Il mister mi spinge sempre, mi conosce molto bene, mi chiede di andare forte sulla palla e anche di segnare gol ‘sudici’, sporchi. Voglio togliermi delle grandissime soddisfazioni con questa maglia, sogno di sbarcare in Serie A per giocarmela a modo mio e la presenza del mister è importante perché ci fa sentite tutti importanti allo stesso modo”.

(foto: Coda mostra allo stadio la maglia celebrativa per i cento gol in Serie b – ph Coribello/SalentoSport)