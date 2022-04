LECCE – Baroni incassa i tre punti e dispensa elogi: “Non ci sono partite facili ma abbiamo dimostrato di esserci”

Il Lecce incassa tre punti pesantissimi segnando un solo gol al Frosinone ma non concedendo praticamente nulla. L’analisi di Marco Baroni nel post-gara.

“Mi spiace non essere riusciti a chiudere la partita ma oggi non abbiamo mai sofferto e siamo stati bravi a produrre gioco. Le occasioni non sono mancate. Ci sono mancate un pizzico di lucidità e di fortuna, ma è stata una buona prova, di spessore. I nostri risultati devono sempre passare dal gioco. Complimenti alla squadra, non abbiamo concesso nemmeno un tiro ai nostri avversari. La nostra difesa è fare calcio, producendo gioco. Non ci possiamo permettere di abbassare la nostra linea di gioco. Il gol? Era qualcosa di preparato in settimana, ma quello che conta sono i tre punti. Abbiamo ritrovato molti elementi, come, per esempio, Di Mariano che mi è piaciuto tanto, come nell’occasione del gol. Mi piace lo spirito visto negli allenamenti che abbiamo fatto in settimana e sono felice di prove di tanti giocatori, come Calabresi, per esempio, che ha chiuso coi crampi. Abbiamo dimostrato di esserci. Il Frosinone nel finale ha portato in avanti molti uomini ma noi non ci siamo messi a cinque. Negli ultimi minuti dobbiamo continuare ad attaccare, come fatto anche oggi, avendo anche delle opportunità che non abbiamo sfruttato. La squadra è pronta e in questo campionato non ci sono partite facili. Coda? L’ho allenato da ragazzo, l’ho voluto a Benevento, delle volte ci credo più io nelle sue qualità che lui stesso. L’ho abbracciato a fine gara e sono contento per il suo gol, perché è frutto del lavoro svolto durante la settimana”.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)