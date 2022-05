LECCE – Coda: “Non mi sembra ancora vero. Pronti a scrivere insieme un’altra pagina bellissimA”

Una dichiarazione d’amore vera e propria quella affidata da Massimo Coda al proprio profilo Facebook. Parole profonde e cariche di gratitudine a Lecce e al Salento, “terra di cui mi sono subito innamorato”. Ecco il messaggio del centravanti del Lecce per intero.

Popolo giallorosso, mi sono preso un po’ di tempo tra festeggiamenti vari, per metabolizzare il sogno che tutti insieme abbiamo realizzato. La gratitudine che voi leccesi avete mostrato nei miei confronti sin dal primo giorno è stato qualcosa di immensamente bello, non posso fare altro che ringraziarvi di vero cuore. Non mi sembra ancora vero, si è realizzato tutto quello che desideravo quando due anni fa ho messo piede per la prima volta in questa meravigliosa terra del Salento, del quale mi sono subito innamorato. Questa campionato vinto, meritatamente, è stata anche la mia rivincita personale, verso la sorte che negli anni precedenti mi aveva, in parte, voltato le spalle. Da inizio anno ho avuto nella mia testa due soli obiettivi: andare in Serie A con voi e vincere il premio Paolo Rossi. Sono riuscito a centrarli entrambi, ma festeggiarli cosi, in una notte indimenticabile, in un Via Del Mare carico di passione ed amore per questi colori, vi assicuro che neanche nei miei sogni lo avevo immaginato cosi bello.

Voglio ringraziare tutti i pezzi di questo fantastico puzzle, ognuno di noi ha messo il tassello giusto per completare il nostro cApolAvoro!

Festeggiamo ancora per un po’ quello che tutti noi leccesi abbiamo meritato, pronti a scrivere insieme un’altra pagina bellissimA!

FORZA LECCE!

Massimo Coda