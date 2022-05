BASKET – Carrozzina, la Lupiae Team Salento a caccia dell’impresa contro Roma

Pesante sconfitta in gara 1 di finale playoff di Serie B per la Lupiae Team Salento, nettamente battuta in casa di Giovani e Tenaci Roma col punteggio di 68-38.

Ma c’è ancora la gara di ritorno e ancora 40 minuti di gioco per tentare un’impresa storica.

Così il team manager Sergio Garzya: “Nello sport ognuno di noi ha assistito o ha in mente tante rimonte sportive impossibili. Per questo i nostri atleti devono semplicemente fare due cose: dare il massimo e giocare come sanno. Un binomio che prima di questa sconfitta stagionale si è replicato per ben 10 vittorie consecutive. Qualsiasi avversario – continua Garzya – va sempre rispettato, ma non temuto e se pur inizieremo la gara di ritorno con un meno trenta punti, la partita finisce al suono lungo della sirena, si lotta fino alla fine. Al resto, a dare quel qualcosa in più, ci penserà la spinta del tifo del pubblico leccese per una unione di forze tra campo e spalti che magari ricorderemo per sempre. Vedremo cosa accadrà. Quel che è certo – conclude – è che sarà una grande festa dello sport a cui tutti sono invitati”.

Appuntamento, quindi, per sabato 21 alle 16.30, presso il Palasport di Piazza Palio a Lecce. In palio c’è la serie A.